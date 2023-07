Un nouveau lieu pour le Comptoir des Ressources Créatives de Namur : le Labo Astrid

Un appel à candidatures est lancé. Le CRC indique : “Le profil des travailleurs qui pourront s’y installer est vaste pour autant qu’il touche à la créativité. Musiciens, compagnies de théâtre, des plasticiens, graphistes, des designers, des vidéastes, des céramistes, des créateurs numériques, des artisans, des constructeurs, des créateurs bois et métal, des stylistes, des scénaristes, … Toute personne physique ou morale qui souhaite implanter son activité à Namur ou dans la province.”

Et de poursuivre : “Ce que nous proposons ? Des espaces de travail de tailles variées dans un bâtiment historique à deux pas du Trakk et proche du centre-ville, mais aussi un espace cuisine une zone commune. Les prix sont démocratiques et l’espace de travail sera ouvert 24h/24h en autonomie. En retour, nous demandons le respect des lieux et des autres occupants ainsi que des règles de bonne conduite. Mais aussi une participation active dans l’écosystème du lieu et l’adhésion à l’esprit du lieu : co-gestion, intelligence collective, mutualisation, écologie et ouverture.”

Infos et inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfttwbsbgvmouLEQpaG-1hV6IyEQz-OvmzebwW_fSajCrfBWA/viewform?pli=1