Gare de Namur : des améliorations en vue côté accessibilité

Dans sa réponse, le ministre Gilkinet indique que de nouveaux escalators et ascenseurs sont commandés par la SNCB et seront placés dans les prochains mois. La gestion en sera confiée à la SNCB et non plus au SPW. “L’ensemble de la zone sera complètement réaménagé : nouveaux revêtements (sol et murs), nouvel éclairage, nouvelle signalétique et placement de caméras. Les études liées à ces travaux sont terminées et la publication de marché est en cours.”

Cécile Cornet poursuit : “En ce qui concerne la passerelle d’Herbatte, le Ministre nous informe que les différents contacts utiles se poursuivent afin de sécuriser cette passerelle et d’en faciliter les accès pour toutes et tous. Infrabel a procédé à différentes actions en vue de réhabiliter infrastructure, toutefois les incivilités sont fréquentes et un ascenseur a récemment fait l’objet d’actes de vandalisme.”

Et de conclure : “Ces aménagements sont une belle avancée pour la mobilité des Namurois et des navetteurs. La remise en état du côté Nord de la gare sera positive pour tout le quartier. Quant à l’accès au quartier de Bomel, le ministre y est attentif et améliore la situation, et je m’en réjouis pour les citoyens.”