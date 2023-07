Jemeppe-sur-Sambre : douze coups de couteau mortels à Moustier mais "pas de trace de sang"

Du cannabis dans le sang

Pour tenter de faire la lumière sur les faits, les enquêteurs ont renvoyé l’inculpé sur les lieux du drame en juin 2022.

La reconstitution n’a pas apporté de nouveaux éléments: Jason Chainiaux se dit toujours victime d’un trou noir entre le moment où, selon ses dires, Steve Berger lui montre son couteau de fantaisie (une lame de 10 cm) et le moment où il se voit avec le couteau en main et la victime sur le sol. Il est ensuite rentré dans son appartement où il a bu un verre avec son ami qui l’hébergeait. La lame a été retrouvée par les enquêteurs dans la litière du chat. "Mon client n’a pas changé de version, commente aujourd’hui Me Brackman. Il ne se souvient pas avoir donné des coups de couteau. Ce trou noir pourrait être expliqué par la consommation excessive d’alcool et les traces de cannabis retrouvées lors de l’analyse toxicologique."

Les discours et les faits, selon l’inculpé, n’ont pas changé. Les propos de son avocat non plus. Ce dernier soupçonne toujours la présence d’une quatrième personne. "Sébastien (NDLR: le suspect) a appelé son épouse à une heure où ils étaient ensemble. Il a ensuite expliqué aux enquêteurs qu’il a passé le téléphone à un individu qui s’exprimait en arabe. Cet appel a été confirmé par l’épouse. Ma thèse est donc toujours la même: pour moi, ils étaient 4 mais l’instruction n’a pas confirmé cet élément." Pour Me Brackman, il ne peut pas non plus s’agir de son client. "Car il ne parle pas arabe et parce que Sébastien n’a jamais dit que c’était Jason Chainiaux qui avait pris le téléphone. Dans sa déclaration, Sébastien a également indiqué que cette autre personne était en fait un ami de Steve Berger qui passait dans la rue. Mais dans la chronologie des faits, ça ne colle pas. Ce n’est pas clair."

Et le pantalon ?

Le déroulé de cette soirée, c’est un des enjeux de l’instruction. "La juge d’instruction a demandé aux enquêteurs d’établir une chronologie heure par heure. On sait que Sébastien, mon client et Steve Berger ont été filmés en train d’acheter de l’alcool dans la supérette du coin. Ils ont aussi discuté avec la voisine de la victime avant de monter dans l’appartement. C’est tout. Le reste repose sur des déclarations."

Autre élément qui interpelle Me Brackman, c’est l’absence de sang sur les habits de son client. "Les seules traces ont été retrouvées sur la semelle de ses chaussures. Mais comment peut-on ne pas être recouvert de sang après 12 coups de couteau ? J’ai demandé une analyse en profondeur du tee-shirt de mon client à la juge d’instruction car elle n’a jamais eu lieu. C’est intrigant, d’autant que sur les photos des pièces à conviction, aucune tache n’est visible à l’œil nu. Son pantalon n’a pas non plus été passé sous la loupe…"

Enfin, Me Brackman conclut en indiquant que le seul élément à charge contre son client, c’est le couteau retrouvé. "Pour le reste, il n’y a rien. Il ne se rappelle pas de grand-chose (NDLR: il a tout de même évoqué un flash où il se voit donner des gifles à la victime, avec Sébastien) à part qu’il se réveille avec le couteau en main. Pour moi, il n’y a que très peu d’éléments alors que, pour le parquet, les déclarations de mon client sont des aveux. Nous n’avons pas la même définition…" Indisponible, le conseil de Sébastien, Me Wéry, n’a pas répondu à notre appel.