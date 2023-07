Les provinces de Luxembourg et de Namur gonflent les rangs des “Tables de Terroir”

Les restaurateurs impliqués doivent utiliser “au moins 15 produits locaux à la carte, tout en assurant une rémunération juste des producteurs et ce, au travers de ces différentes catégories de produits : viandes, poissons, fruits et légumes, œufs, produits laitiers, condiments…” La carte des boissons doit reprendre au minimum six références locales en softs, cidres, vins, bières artisanales et spiritueux. Plus généralement, les restaurateurs s’engagent “à sublimer le terroir tout en valorisant l’agriculture locale, durable et de saison”. Le ministre wallon de l’Agriculture, Willy Borsus, a mis sur la Table de Terroir une enveloppe de 2,5 millions d’euros sur trois ans (jusqu’à fin 2023). Le label est octroyé une fois pour toutes, sur base de la carte du restaurant, mais des établissements peuvent être dégradés si l’Apaq-W s’aperçoit qu’ils ne répondent plus aux critères. Dans ce cas, “ils ne sont plus référencés sur le site internet, ni sur les réseaux sociaux, et leur plaque leur est retirée”, explique-t-on à l’Agence.