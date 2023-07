Namur : l’entreprise de travail adapté L’Atelier recrute des étudiants pour cet été

L’ASBL indique : “Les étudiants recrutés par L’Atelier effectuent le même travail que les collaborateurs de la société pour la plupart, c’est-à-dire qu’ils travaillent dans les différentes fonctions prévues dans les quatre départements couverts par l’ETA, à savoir : le conditionnement alimentaire, le montage électromécanique, l’entretien des parcs et jardins, ainsi que le nettoyage des sols et des vitres. Les deux départements qui recrutent le plus d’étudiants sont celui du conditionnement alimentaire (en été, il peut y avoir jusqu’à 30 étudiants par jour dans ce département), dans lequel les règles d’hygiène et de sécurité sont très strictes et celui du nettoyage. Les étudiants recrutés doivent en effet veiller à respecter les mêmes consignes que les autres collaborateurs. Par exemple, le port de chaussures de sécurité et d’un équipement dédié pour les salles alimentaires est obligatoire.”

Le nombre d’étudiants recruté varie d’année en année, cela dépend de la charge de travail. Pour cette année, L’Atelier recherche une vingtaine d’étudiants par jour, surtout pour son département nettoyage. Certains étudiants ayant plus d’expérience peuvent travailler comme brigadier au conditionnement. En ce qui concerne les horaires, ils peuvent varier légèrement selon les départements, mais la plupart travaillent principalement de 7h45 à 16h10.

L’Atelier travaille en collaboration avec l’agence Adecco pour le recrutement des étudiants. Pour les personnes intéressées, il suffit d’envoyer sa candidature à namur.196@adecco.be.

L’Atelier recherche aussi des étudiants tout au long de l’année pour son service nettoyage, surtout en horaires du soir (15h00-19h00).