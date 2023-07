Namur-Sambreville: un butin sans valeur pour les hackers du CHRSM?

Il y a une dizaine de jours, les présumés hackers, baptisés NoEscape, ont publié 50 gigaoctets de données volées au CHRSM, fragmentées en une cinquantaine de fichiers. "Après analyse des fichiers publiés les plus pertinents, il ne semble pas avoir de données extraordinairement sensibles, réagit Stéphane Rillaerts, directeur du CHRSM, quelques informations divulguées dans ces fichiers tombent sous la loi du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), mais il s’agit d’informations assez banales, qui ne devraient pas causer de tort." Il peut s’agir des membres présents lors d’une réunion de service, de notes internes ou de listes du personnel. Rien de très confidentiel. "Les fichiers publiés par le hacker ne contiennent donc pas de données régies par le secret médical, soit les données des patients."

NoEscape, les hackers qui revendiquent la cyberattaque du CHRSM, assurent détenir 128 gigaoctets de données volées. Soit, le double de ce qu’ils ont publié pour l’instant. "Nous restons confiants pour la suite car il n’y a pas de traces d’infection des bases de données contenant des données médicales des patients. Ces serveurs ne fonctionnent pas sur le même système d’exploitation et n’ont pas été touchés par le virus."

Le butin des hackers semble bien maigre, au regard des dommages importants que leur intrusion a provoqués au sein d’une institution aussi vitale que l’hôpital public. D’autant plus que le CHRSM a toujours déclaré qu’il ne traitera pas avec les bourreaux de son système informatique.

Plusieurs mois avant de retrouver un système informatique connecté

Au lendemain de la cyberattaque, le personnel du CHRSM a dû se suffire de bics, feuilles, imprimantes et téléphones portables pour communiquer entre les divers services. Quarante jours plus tard, l’informatique est progressivement de retour avec la reconstitution d’un réseau interne de partage de l’information. "Les équipes informatiques déploient ce nouveau réseau à raison de dix à quinze ordinateurs par jour, continue Stéphane Rillaerts. Il faut encoder dans ce réseau toutes les informations disponibles sur papier, collectées ces cinq dernières semaines." Ce réseau interne permet aux équipes de travailler dans des conditions moins inconfortables. Et ce, avant l’été et la réduction du personnel pour cause de départs en vacances, bien méritées.

Pour que le réseau informatique du CHRSM soit connecté à l’extérieur, il faudra attendre plusieurs mois. L’institution hospitalière ne veut prendre aucun risque et bétonner ses défenses avant d’exposer de nouveau son système informatique. "Certains hôpitaux avec qui nous sommes en contact ont eu besoin de plus d’un an avant de retrouver un système informatique connecté." conclut Stéphane Rillaerts.