Opération de sécurisation rue Rogier à Namur : un dealer prend la fuite en trottinette

Une opération de sécurisation a eu lieu mardi dans la rue Rogier à Namur, rapporte le parquet de Namur. Un majeur a été interpellé après avoir été pris en train de vendre des stupéfiants à 2 personnes. On a trouvé sur lui du cannabis et des pilules dont on ignore encore la composition. Il a tenté de prendre la fuite en trottinette. Le dossier a été mis à l’instruction