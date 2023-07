120 opportunités de formation aux métiers de bouche pour les Namurois

Parmi les 22 centres de compétence du Forem, Epicuris asbl est le seul centre dédié aux métiers de bouche en Wallonie. Depuis 2022, c’est également le seul centre nomade. Son objectif est de se rapprocher au plus près des entreprises et de leurs besoins en personnel qualifié. A Floreffe, il permet de se former à quatre métiers du secteur alimentaire : boulangerie, pâtisserie, préparation en produits de boucherie et aide en cuisine de collectivité. Au total, 8 sessions de formation sont donc proposées pour quatre métiers de bouche.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre ces formations, seule la motivation compte. Les formations se déroulent pendant environ 20 semaines avec un stage inclus, ce qui renforce le taux d’insertion à l’emploi de plus de 8 %. Les premières sessions de formation débutent le 4 septembre et les secondes sessions durant le mois d’octobre.

Toutes les formations dispensées, à une exception près, concernent des métiers repris dans la nouvelle liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie du Forem.

Epicuris Ephémères : rue de l’Ancienne Verrerie, 1 5150 Floreffe

Formations aux métiers de bouche : boulangerie ; pâtisserie ; préparation/vente en produits de boucherie ; aide en cuisine de collectivité.

Séance d’info pour les premières sessions : 12 juillet, 17 août, 24 août et 30 août