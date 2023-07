Andenne : accusé d’avoir mis le feu à une habitation dans laquelle se trouvaient sa compagne et sa fille de 3 mois

En août 2022, il est devenu le père d’un enfant issu de sa relation avec celle qui était sa compagne depuis 3 ans. Elle a rencontré un autre homme. Elle accuse le prévenu de lui avoir donné des coups le 17 octobre 2022. C’est à cette occasion qu’elle a appelé les secours en pleurs. La police a alors constaté des hématomes sur son corps. Le 30 octobre de la même année, le feu a été bouté Vers 1 h du matin au cyclomoteur du nouveau compagnon de la victime et s’est communiqué à la façade de l’habitation occupée par la victime et sa fille de 3 mois. Un témoin affirme avoir vu un véhicule correspondant à celui du prévenu sur les lieux. Après l’incendie, la victime avait affirmé être persuadée que le prévenu était l’auteur de l’incendie, affirmant qu’elle n’en pouvait plus, qu’il la battait et qu’il consommait de la cocaïne, ce qui influençait négativement son comportement. Des déclarations également faites à sa famille et à ses amis.

Peu après cet incendie, pourtant, la victime a retiré sa plainte concernant les coups et blessures et est revenue sur ses déclarations, affirmant qu’elle avait accusé son compagnon sous la pression de ses parents. Les membres du couple sont aujourd’hui à nouveau ensemble, la victime va voir le prévenu en prison, et un deuxième enfant est attendu.

Le substitut Seminara requiert 5 ans de prison et considère que le prévenu “nie l’évidence”. “Sa personnalité est inquiétante car il ne gère ni sa violence ni sa frustration. Le fait qu’il nie des faits clairement établis en dit long sur son absence d’amendement. Il a par ailleurs été condamné à une peine de travail de 300 heures en février 2022 suite à une condamnation pour des vols qualifiés dans le cadre des agissements d’une association de malfaiteurs. Il ne semble pas en avoir tiré les leçons et la peine de travail n’a pas été entièrement effectuée.”

Le conseil du prévenu plaide l’acquittement de ce dernier, faute d’éléments suffisants pour les coups et au bénéfice du doute pour l’incendie. “Jamais il n’aurait mis le feu à cette habitation sachant que sa fille se trouvait dedans.”

Jugement le 13 juillet