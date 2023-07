Troisième opération “plumier solidaire” à Dinant

“Nous avons grandement besoin de cartables, plumiers stylos, bics 4 couleurs, lattes, équerres, calculatrices scientifiques”, précise Jean-Charles Goffart, l’une des chevilles ouvrières de l’opération.

Deux grandes journées de récolte auront lieu début août : le vendredi 4 août, de 9h à 12h, sur le marché hebdomadaire de Dinant et le samedi 5 août sur le parking de la Foir’Fouille, de 10h à 12h00. Des boîtes à récolte seront par ailleurs déposées d’ici la fin de la semaine dans certains commerces du centre-ville et aux extrémités. (Foir-Fouille, papeterie Mosane, Patta Blanche et aux Delhaizes d’Anseremme et Leffe ; sous réserve de modification). “Les personnes qui ne savent pas se déplacer peuvent nous contacter, nous irons chercher le matériel chez elles”, ajoute Jean-Charles Goffart. “Grâce aux nombreux dons d’argent, nous avons pu aider beaucoup plus de familles l’année dernière. Cette année, nous remettrons une urne en place pour en aider davantage.”

La redistribution du matériel scolaire devrait se faire le dimanche 20 août entre 9h et 13h30 dans le local de la fédération du PS à Dinant.

Contact : Jean-Charles Goffart 0494/52.98.65 ou Linda Culot 0473/48.55.24.