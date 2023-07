Wépion : un 18e Big Jump pour revendiquer des eaux de baignade de meilleure qualité

Chaque année depuis 2005, le deuxième dimanche de juillet, le RCNSM (Royal Club Nautique de Sambre et Meuse) Aviron participe au Big Jump, événement symbolique organisé à travers l’Europe qui vise à revendiquer des eaux de baignade plus propres. “S’inscrire dans une gigantesque action européenne, encourager nos mandataires avec les citoyens à œuvrer pour des rivières vivantes selon les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau, c’est ce à quoi le RCNSM Aviron s’associe, cette année encore. A ces objectifs, le RCNSM ajoute le partage, le respect équitable et responsable de la Meuse pour et par tous les sports nautiques, qu’ils soient moteurs mais aussi non-moteurs (aviron, kayak, paddle, voile, natation)”, indique-t-on au RCNSM.