Deux écoles namuroises se mobilisent en faveur de deux familles menacées d’expulsion

La première famille d’origine syrienne mais installée de longue date au Venezuela a reçu un avis négatif en rapport à sa demande d’asile et est appelée prochainement à devoir quitter le centre d’accueil de Natoye. Selon le père de famille, elle n’est pas parvenue, aux yeux de l’administration compétente, à prouver les menaces et les tentatives d’extorsion dont elle a fait l’objet au Venezuela dans un contexte de très fortes tensions politiques. Les enfants de la famille sont scolarisés au sein de l’Institut technique Félicien Rops depuis deux ans. Leur situation a mobilisé depuis plusieurs jours les enseignants de l’établissement, qui ont notamment décidé de lancer une vaste pétition et ont entrepris de sensibiliser le monde politique namurois.

La seconde famille d’origine pakistanaise a reçu quant à elle un ordre de quitter le territoire. Ce dernier associé au décès particulièrement brutal de la fille aînée de la famille voici quelques jours a fortement touché les enseignants de l’Athénée royal de Jambes, qui depuis plusieurs jours ont également tenté de se mobiliser. Jeudi, ils ont notamment organisé une marche dans les rues de Namur.