Namur Expo, les travaux de rénovation démarreront en 2024

Il est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Dès 2025, il fera l’objet de vastes travaux destinés à améliorer drastiquement ses performances énergétiques. Le Bureau Économique de la Province (BEP), qui gère Namur Expo, a pour rappel obtenu une enveloppe de 6,8 millions€ du Feder à cet effet.

Il est aussi question d’améliorer la fonctionnalité du site et surtout, la complémentarité entre le hall originel et son annexe de 1972. "Il y a aura plus de modularité. L’actuelle cloison fixe va disparaître au profit de portes sectionnelles", dit Alain Stevens, chef de service bâtiments et patrimoine au BEP.

La dalle du hall principal, toujours d’origine, sera également remplacée. Ces interventions interviendront dès 2024. "On va profiter de la période d’inoccupation des lieux entre le 15 juin et la mi-août. Il faut assurer le maintien des activités", poursuit Alain Stevens.

Les travaux de rénovation énergétique à suivre pourront, par contre, cohabiter avec l’activité du complexe. "Tout ce qui touche à l’enveloppe se fait par l’extérieur", poursuit le responsable des bâtiments. Il est question d’isoler les façades, de supprimer les bardages actuels ainsi que les verrières du hall 1, de poser un nouveau revêtement et d’installer de nouvelles menuiseries. Les toitures seront elles aussi isolées. La couverture du hall 2 sera renouvelée. Et cerise sur le gâteau, hors Feder, le BEP entend poser des panneaux photovoltaïques.

"L’objectif est de créer une boîte bien étanche, bien isolée. Mais bien sûr, il faut la ventiler et assurer la “respirabilité” ." Le BEP a opté pour un système de ventilations mécaniques contrôlées.

Côté chauffage, le hall 2 bénéficiera d’un tout nouvel équipement comprenant deux pompes à chaleur C02 et un ballon de stockage. "Forcément, cela fait que l’on consomme plus mais ces aménagements sont nécessaires."

Au final, le ratio sera de toute façon positif avec une diminution d’émission de C02 de près de 70 tonnes tous les ans et une importante baisse de la consommation d’énergie primaire. Cela devrait être pour 2026, fin programmée du chantier.

Sensibiliser les exposants

En remettant le complexe aux normes, le Bureau économique de la Province n’a pour autant pas encore réglé les aspects les plus gourmands en énergie et liés à son activité. "Il faudra sensibiliser les exposants afin qu’ils utilisent des équipements moins énergivores", dit Alain Stevens.

Une prérogative qui revient à Easyfairs (ex Artexi) qui organise les événements de Namur Expo et avec qui une convention est passée depuis 2002. "On plaide pour que les participants aux salons utilisent nos stands qui sont clef sur porte. Ils sont utilisables une centaine de fois", insiste Anne Lafère, CEO d’Easyfairs.

À l’inverse, quand les utilisateurs optent pour une structure propre, cette dernière ne sert qu’une poignée de fois. "Rien qu’au niveau du transport, il y a une différence. On achemine tout le matériel avec deux ou trois camions lorsque les participants optent pour la formule all-in. Les stands de particuliers viennent chacun de leur côté", complète la CEO.

Or, pour Easyfairs, les transports constituent l’élément le moins en phase avec les exigences en termes d’émissions de C02. En l’occurrence, ils seraient donc possible de diminuer de 75 fois l’impact écologique des salons,.. pour autant que les participants adhèrent à la formule proposée par l’entreprise.