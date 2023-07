Objectif 500 visiteurs ce week-end au Fort Saint-Héribert à Wépion

Afin d’y arriver, le Fort de Saint-Héribert sera ouvert ce samedi et ce dimanche de 10h à 17h.

Au programme : expos historiques (armement), didactiques (nature) et artistiques, musée, appli du fort (fort et arbres), visites guidées, petite restauration (baguette) et Bar.

Tarif : Adulte : 7€ – humanité : 6€ – primaire : 5€ – petit : 0€ pour toutes les activités de toute la journée