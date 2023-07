Au volant de sa voiture, un individu est repéré par des policiers en train d'utiliser son GSM. Mais il refuse d'obtempérer à la police qui lui intime de s'arrêter. Il accélère pour prendre la fuite, et est pris en chasse par les véhicules des forces de l'ordre. Les faits se déroulent sur la E411, à hauteur de Namur. "Un acte extrêmement dangereux, car cela s’est passé en pleine journée et au milieu des départs en vacances", précise le parquet.

Finalement, l'homme - né en 1999 (24 ans) - a pu être intercepté. Durant sa course, il a jeté une sorte de plumier par la fenêtre de son véhicule: elle contenait une soixantaine de grammes de cocaïne et un peu plus de 180 grammes d'héroïne selon le parquet. L'individu, clairement un dealer ou un passeur vu le nombre important de stupéfaints, est présenté ce dimanche au juge d'instruction Gilson.