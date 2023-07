Fosse-la-Ville: un incendie ravage un champ à Le Roux

Le feu devenu rapidement incontrôlable et s’étirant à la vitesse de l’éclair, menaçait une propriété appartenant au vétérinaire voisin.

Très rapidement, les, pompiers de la zone Val de Sambre aux ordres du capitaine Stéphane Willems se sont rendus sur les lieux avec de très gros moyens afin de combattre le feu qui dégageait une abondante fumée visible à plus de 10 kilomètres. Pas moins de trois autopompes, trois citernes de grande capacité et un engin tout-terrain ont été déployés afin de contenir les flammes et empêcher leur extension.

Malgré tout, les ballots, les chaumes et la balloteuse sont dévastés. Les pompiers ont dû travailler durant plusieurs heures afin de noyer les foyers subsistants et éviter toute reprise du feu. La sécheresse de ces derniers mois a favorisé le développement rapide du sinistre.

Les policiers de la zone Entre-Sambre et Meuse ont dressé les constatations.