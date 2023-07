Dans cette ancienne banque rachetée en 2014, le centre public d’action sociale (CPAS) a inauguré, la semaine dernière, six logements fraîchement rénovés comptant d’une à trois chambres. Quatre de ces appartements serviront de logement de transit et d’urgence pour les personnes dans le besoin. Les deux derniers appartements ont été confiés au service d’accompagnement pour personnes handicapées en milieu ouvert Saphemo.

Autre structure présente dans le bâtiment: la Mutualité Chrétienne. Celle-ci a fait l’acquisition du rez-de-chaussée et a profité de ce nouveau pied à terre pour relocaliser une série de services autrefois dispersés. "Au final, ce projet est une belle combinaison de multiples collaborations", souligne Isabelle Groessens (Écolo), présidente du CPAS, tout en rappelant que la gestion technique des six logements de transit et d’urgence que compte désormais le territoire gembloutois a été confiée à la Cité des Couteliers suite à la signature d’une convention.

100 000 € par logement

Initié sous la précédente législature, ce projet aura coûté 160 000 € au CPAS pour le volet acquisition et 710 000 € de plus pour assumer la charge des travaux de rénovation. De ce montant, il faut encore soustraire 210 000 € de subsides octroyés par la Région wallonne et 50 000 € par la Loterie Nationale. "On peut donc estimer que le coût de chaque logement représente une charge de 100 000 € pour la Ville", explique Isabelle Groessens. Un investissement important, mais bien nécessaire, singulièrement en ce qui concerne la création de nouveaux logements de transit et d’urgence. Comme le souligne la présidente du CPAS, la recherche et l’accès à un logement est difficile à Gembloux comme ailleurs. "Et personne n’est à l’abri d’un accident de la vie."

En effet, les logements de transit s’adressent tant à de personnes sinistrées, qu’elles soient touchées par un incendie ou des inondations par exemple, qu’à des personnes sans domicile, qui risquent une expulsion ou encore qui vivent dans un logement insalubre. Pour elles, le logement de transit ne constitue pas une fin en soi, mais un passage entre deux états. En effet, celui-ci ne peut être occupé que pour une période de six mois, renouvelable une fois.

"Au niveau du CPAS, notre préférence va toujours à la recherche d’un logement durable", souligne Isabelle Groessens. En 2022, pas moins de 267 personnes ont été accompagnées dans de telles démarches par les services du centre public d’action sociale. Parfois, le temps manque avant qu’un dossier ne trouve une issue favorable. Le logement de transit est alors nécessaire. "Quand elles y rentrent, les personnes s’engagent à être accompagnées. Mais souvent, elles le sont déjà, c’est d’ailleurs comme ça que nous les connaissons. Heureusement, l’expérience montre que certains restent bien moins longtemps que six mois. S’ils ne restent que trois semaines, tant mieux."

Avenue de la Faculté, les premiers occupants des nouveaux logements de transit ont emménagé en ce début de semaine.