Zeuzère : quel est donc ce papillon dalmatien, observé à Floreffe, qui peut dévaster nos vergers ?

Plus rare, cette fois, un drôle de papillon, plutôt nocturne et d’une taille de 3-4 cm (sans doute un mâle, les femelles pouvant atteindre 6 cm), a été vu dans un arbre d’une propriété floreffoise. Comme il possède un long pelage blanc à taches noires – trois de chaque côté sur le thorax et beaucoup plus sur l’étendue des ailes –, certains, sur les réseaux, l’ont vite surnommé dalmapillon.

"Il s’agit en réalité d’un zeuzère, zeuzera pyrina, détaille François Verheggen, chargé de cours à Gembloux AgroBioTech et spécialiste des insectes. C’est assez rare d’en voir parce que ce n’est pas le papillon le plus abondant dans les jardins. Mais aussi parce que l’adulte vit très peu de temps: quelques jours."

Des chenilles redoutables

Si son stade ultime, ailé et rappelant aussi le léopard, est éphémère, entièrement dédié à la reproduction entre juin et août ; il faut savoir que la chenille de ce papillon peut faire du dégât. Jaune vif à points et à tête noirs, elle est xylophage et s’attaque au bois vivant. "Elle creuse des galeries dans les feuilles, puis dans troncs/tiges de plusieurs arbres, comme les pommiers, les poiriers ou les marronniers. Les affaiblissant, donc."

Une seule chenille, sur les 1 000 œufs que peut pondre la femelle, peut ainsi “abattre” un jeune arbre, apprend-on encore sur les sites spécialisés. Face à un assaut d’une telle espèce, mieux vaut ne pas être arbre d’un âge respectable et éprouvé par la sécheresse.

Très présent dans les régions méridionales – où il est d’ailleurs conseillé d’écarter les vergers et arbres fruitiers des lampadaires qui attirent ces bestioles de nuit –, ce lépidoptère peut aussi être croisé plus au Nord, chez nous donc, "mais son cycle de développement est alors de deux ans au lieu d’un, ce qui réduit les infestations.", conclut le site de référence Gerbeaud.