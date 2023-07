5 lauréats Namurois pour le projet Maillage Vert et Bleu en milieu rural

En 2022, le Gouvernement Wallon sur proposition du Vice-Président et Ministre de la Mobilité et du Climat, Philippe Henry, et de la Ministre de l’Environnement et de la Nature, Céline Tellier, a lancé un appel à projet pour encourager la création d’espaces verts en milieu rural. Ces projets ont pour but de contribuer au bien-être des habitants mais surtout de renforcer le maillage vert (pour la nature) et bleu (pour les cours d’eau) afin de rendre les écosystèmes plus résilients notamment face aux impacts des changements climatiques. Sur les 22 projets lauréats, nous retrouvons 5 projets en Province de Namur : à Dinant, Havelange, Profondeville, Rochefort et Yvoir.