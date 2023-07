Le KIKK Festival revient pour une 12e édition du 26 au 29 octobre à Namur

La douzième édition du KIKK Festival, le festival international des cultures créatives et numériques, se tiendra à Namur du 26 au 29 octobre, annonce l'organisation dimanche. Le thème de cette année sera "Bodies of water", l'occasion de "questionner les relations entre l'eau et le phénomène de la vie". Comme de coutume, la programmation s'adressera aux professionnels, au grand public mais aussi aux enfants.