Namur : 250 urban sketchers réunis par leur passion du croquis (vidéo)

(copyright: Vincent LORENT 08/07/2023 ; Urban Sketchers Namur ©ÉdA Vincent Lorent

"Ce rassemblement est la principale organisation de notre groupe à ce jour. On compte 200 inscrits, 50 autres dessinateurs participant en “off”, explique Benoît Lacroix, organisateur et enseignant à l’académie des Beaux-Arts. Les trois quarts sont des Belges, mais on compte aussi des Luxembourgeois, une quinzaine de Français, des Néerlandais, des Allemands, et même une Irlandaise et une Américaine. On peut dire que le rassemblement de Namur est national et même international !"

Plus de cent lieux à croquer

Au programme, pas moins de… 113 lieux proposés aux artistes, au cœur de Namur. Aussi bien des maisons anciennes que des usines, du pittoresque ou pas, des endroits animés ou calmes. Mais aussi une dizaine de lieux, de petits événements, de moments de rassemblement organisés pour la circonstance, comme l’arrêt du téléphérique vendredi soir, offrant un panorama unique et… exceptionnellement fixe. Idéal pour dessiner.

Samedi après-midi, place du Théâtre, les incontournables Molons sont de sortie pour une présentation de leur société. Le moment est privilégié pour les artistes. Ils sont déjà nombreux sur place, installés sur leur siège pliant, pour croquer l’une ou l’autre scène en rue. Mais à l’arrivée du groupement folklorique, ils sont une bonne quarantaine à prendre place aux tables sous les parasols, un rafraîchissement à portée, pour s’emparer du sujet qui, pour certains, est une vraie découverte. Les "SK -–urban sketchers, en jargon – sortent leurs carnets, leurs crayons, leurs marqueurs, leurs couleurs et leurs pinceaux pour certains.

Le croquis donne lieu à une grande diversité de styles, de techniques, d’approches, il suffit de regarder au-dessus des épaules, une bonne demi-heure plus tard, pour le constater. Certains optent pour l’atmosphère de la scène dans un style synthétique, les autres traduisent les couleurs des costumes, les expressions de ceux qui les portent. Les sensibilités architecturales s’appliquent davantage pour le décor des arcades du théâtre. Un trait d’humour n’est pas non plus exclu: "Tu vas dessiner tous les Molons ? Tu n’es pas sorti, il y en a 41…"

Du toit du parking

Autre moment inhabituel: le toit du parking Gifar, qui offre non seulement un panorama peu commun sur la ville, mais aussi des perspectives intéressantes graphiquement par le parking lui-même. Trois invités de marque, français, ne s’y sont pas trompés. "Avec la hauteur, on voit immédiatement tous les bâtiments principaux – religieux notamment – surgir des toits qui les environnent. C’est amusant" commente l’un d’eux, Vincent Cnudde son superbe dessin rehaussé à l’aquarelle sur les genoux.

À l’arrière du groupe, Julie Smulders, jeune Namuroise, fait tout autre chose. Avec son feutre qu’elle utilise sans pratiquement lever la pointe du papier, elle croque les attitudes des sketchers observant les "pointures" à l’œuvre. "Cette façon de dessiner me dédouane d’être rectiligne, d’avoir une parfaite perspective, de délaisser un élément de la scène, explique-t-elle. Je construis l’image que je perçois ce qui me permet d’être sur l’essentiel."

Un essentiel que Vincent Andrieu, autre invité de marque venu de Rennes, envisage d’une tout autre façon, à grand renfort de Stabilo (lire ci-contre). De quoi susciter curiosité et admiration pour beaucoup, avec une approche du croquis très personnelle et étonnante.

"Cela permet de rencontrer des gens"

urban sketchers ©ÉdA

Installé sur un banc, place d’Armes, Laurent Dernoncourt observe les bâtiments. C’est son domaine: il est architecte, à La Plante. S’il a déjà pris part à une telle manifestation, il y participe, cette fois, à l’invitation d’un confrère avec qui il a fait ses études, aussi réputé pour ses croquis.

Le carnet de l’architecte namurois n’est encore guère rempli, mais la démarche lui plaît. "Le croquis fait partie de mon métier. Mais ici, c’est beaucoup plus libre, avec un public qui vous aborde. Pour le boulot, c’est plus de lignes droites, plus de contraintes. L’urban sketching permet de rencontrer des gens, de voir comment les autres abordent les sujets, les autres techniques."

Ses sujets favoris ? "Les ambiances, avec des perspectives de rues." Il cite le quartier des Carmes, avec des édifices Art déco. Mais son champ d’intérêt est large: il comptait bien participer, ce dimanche, à la démo consacrée aux voitures anciennes et y puiser quelques conseils. "J’ai aussi été impressionné par la vue sur les toits, au-dessus du parking Gifar. J’y retournerai." Et s’il affectionne l’architecture, il ose aussi aborder les portraits, comme il a pu le démontrer en croquant joliment quelques Molons.

"Pas d’élitisme, et une liberté totale"

urban sketchers ©ÉdA

Psychomotricien retraité, Alain Honorat Lefebvre et son épouse, Brigitte Taminiaux, architecte, sont venus de Tournai pour cet urban sketching namurois. Le couple fait partie du groupe USK de Mons-Tournai et prend part aux sorties régulières qu’il organise. L’événement de Namur, ils ne pouvaient le manquer… "C’est ici que, pour la première fois, nous nous sommes pris la main, en 1964, confie-t-il. D’où cet attachement particulier. Mais Namur a une âme, avec ses Molons, les échasseurs, ce n’est pas rien." Dans son carnet, cet ancien élève de Saint-Luc, à Tournai, qui a plus récemment suivi des cours d’aquarelle à… Namur, dessine au stylo indélébile et à l’aquarelle, donc. "Mais j’ai coloré le dessin d’un Molon avec du vin", confie-t-il. Le Tournaisien a mordu à l’urban sketching il y a huit, grâce à une amie du sud de la France qui a invité le couple à un rassemblement national à Sète. Ce qu’il apprécie, c’est de saisir une scène sur le vif, l’improvisation, le côté convivial avec la rencontre des autres. "J’aime aussi beaucoup le regard des adultes et des enfants qui me regardent travailler." Et puis, il y a le respect de tous les sketchers entre eux, quel que soit leur niveau, leur technique. "Tout le monde sait dessiner et peut s’y adonner. Il n’y a pas d’élitisme, et c’est la liberté totale."

Les croquis au Stabilo de Vincent Andrieu

urban sketchers ©ÉdA

Les croquis de Vincent Andrieu ne correspondent pas vraiment à l’image que l’on se fait de telles œuvres, c’est le moins qu’on puisse dire. La caractéristique qui s’impose en premier lieu, c’est l’utilisation de… Stabilo, ces surligneurs aux couleurs fluorescentes, et, aussi, le noir. Rien d’autre. Et le résultat est tout aussi surprenant que séduisant.

Sa technique vient de son métier d’architecte, qu’il exerce à Rennes, en Bretagne. "Ce qui m’intéressait alors dans un croquis, c’était de trouver le bon point de vue, la bonne mise en scène. Et pour mettre en lumière rapidement, j’utilisais les Stabilo. Je recourais ainsi à la technique de la pochade pour mettre en lumière ou dans l’ombre, c’était très efficace. Ceux qui m’ont vu faire ont apprécié." Ce qui l’a incité à passer à l’urban sketching.

"Chercher la lumière"

La couleur, fluo, lui servira à "chercher la lumière", la réalité de la couleur n’étant, elle, pas l’objectif. Autrement dit, ce sont les valeurs des couleurs (leur luminosité propre, ou encore leur valeur de lumière, pourrait-on dire) qui intéressent l’artiste pour fabriquer un espace. Ainsi, par exemple, le jaune fluo est utilisé pour les zones claires, le mauve pour les zones plus sombres. "Le fluo apporte un côté pop art que j’aime", ajoute-t-il. Il résume: "Je dessine la lumière. La lumière, c’est l’espace. La couleur, c’est la lumière."

Une démarche radicale, et des œuvres qui en ont séduit plus d’un(e), à en juger à ceux qui ont suivi la création commentée d’une œuvre dans le parking Gifar, samedi après-midi.