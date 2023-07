Namur: une première course de garçons de café dans le quartier des Carmes (Vidéo)

À l’occasion de leur fête de quartier, les commerçants de la rue des Carmes ont souhaité mettre leurs courageux horécaïstes à l’honneur à l’occasion d’une course de garçons de café. «C’est l’appellation mais c’est aussi ouvert aux femmes, aux gens qui ne sont pas du métier et même aux enfants», commente Héloïse Richard, organisatrice. La gérante de l’Empreinte belge a également souhaité faire revivre une ancienne tradition de son quartier. «J’ai vu une photo d’archive de la rue des Carmes et de la rue des Croisiers. Il y avait plein de cafés et les garçons qui s’affrontaient lors d’une course, dit-elle. Et puis, j’ai récemment ouvert un commerce à Dinant, où depuis plusieurs années, une course de garçons de café fonctionne très bien.»

Héloïse Richard a donc sauté le pas dans le cadre des festivités du Royaume des Carmes pour lesquelles l‘accès à la rue a été interdit aux voitures.

Douze participants

Cette première course namuroise n’a rassemblé que douze participants. Affublés d’un plateau garni de verres et de bouteilles préalablement pesé, ils se sont lancés dans un parcours d’obstacles long de 950 mètres. Leur cargaison devant repasser sur la balance une fois la ligne d’arrivée franchie.

La concurrence a régné dans le staff du Caféo qui a aligné quatre représentants. Ils n’ont toutefois pas pu doubler Alexandre Demonty, serveur au Grill des amis, un établissement de la rue Saint-Joseph. Celui-ci a fait la course en tête, a slalomé entre les chaises, tourné autour des bouches d’égout et même passé l’épreuve du Limbo, sans flancher. Le jeune homme a été tellement rapide qu’il a même pu rejoindre son restaurant à temps pour le service de midi.

Lanterne rouge, l’échevine Stéphanie Scailquin pourrait tout à fait envisager une reconversion dans l’Horeca, elle a mené son plateau à bon port sans verser une goutte… si ce n’est de sueur.

"Je reviendrai défendre mon titre chaque année"

Alexandre Demonty, vous êtes le premier vainqueur de la course des garçons de café à Namur. Quelles sont vos impressions ?

Je suis très honoré et très content d’avoir gagné. Je reviendrai chaque année pour défendre mon titre.

Qu’est-ce qui fait un bon garçon de café ?

Un bon garçon de café, c’est quelqu’un qui sait réagir au stress et avoir une vue d’ensemble sur tout ce qui passe en salle pour que toutes les tables soient servies et qu’il ne manque rien.

Y a-t-il eu du stress dans cette course ?

Un petit peu au moment du départ mais quand j’ai vu que je prenais la tête dès le début, j’ai été tranquille jusqu’à la fin.

Vous n’avez rien renversé ?

Non, c’est un concurrent du Caféo qui a renversé ce qu’il y avait sur mon plateau après la ligne d’arrivée… parce qu’il avait la rage. Non c’est pour rire.

Dans le métier de tous les jours, courrez-vous autant ?

On court mais honnêtement ce n’est pas toujours le cas non plus. C’est vrai surtout les vendredis et samedis soirs. Ce n’est pas un marathon, ce sont beaucoup de petites distances entre la salle et le bar. À mon avis, les 950 m, je les fais tout au long de la soirée. Et fatalement, on ne me demande pas de faire un Limbo au restaurant.