Deux nouveaux ouvrages namurois destinés aux enfants

Depuis leur création il y a plus d’une quinzaine d’années, les Editions namuroises veillent à soutenir la vie associative, politique et culturelle namuroise en éditant des ouvrages destinés à un large public. C’est encore le cas avec les deux nouveaux ouvrages Le cheval Bayard s’est échappé et On a volé la Citadelle !, destinés aux enfants de 6 à 10 ans qui ont été présentés ce mardi matin, à la Citadelle de Namur.