Faulx-les-Tombes : Semailles ouvre ses portes au grand public les 19 et 20 août

Au programme : visite libre des jardins conservatoires pour la sauvegarde de la biodiversité cultivée où vous découvrirez le travail de multiplication et de sélection qui gravite autour des anciennes variétés. Mais aussi : visite de l’atelier de nettoyage de semences, visite du Jardin d’essai, visite guidée des jardins et exposé sur l’autoproduction de semences, marché de la biodiversité avec des collectionneurs d’anciennes variétés de tomates et autres légumes curieux et oubliés. Un espace restauration et bar et des animations et ateliers pour les enfants sont aussi prévus.

Les Semailles – Rue du Sabotier, 25 à 5340 Faulx-Les-Tombes. Tel 081/57.02.97