Floreffe : pour habiter légèrement, Sarah espérait trouver un terrain d’entente urbanistique (vidéo)

Elle y rêvait un havre de paix, une oasis, elle y a planté des arbres, des haies diversifiées et des petits fruitiers, posé des nichoirs, imaginé une mare et des abris pour que la petite faune locale puisse se réfugier en sécurité. " Ici, je ne fauche qu’à la fin août, après tous les cycles de floraison. C’est chouette de voir le décor changer, avec pas mal de fleurs sauvages qu’on a parfois vite fait de considérer comme des mauvaises herbes. Ici, rien d’exotique. "

"Seuls les plots nécessitent un terrassement"

Si elle a commencé à chérir les petits habitants de sa propriété, c’est en sachant qu’un jour elle viendrait vivre à leurs côtés dans un habitat "payable" et écologique : une yourtagone conçue par l’entreprise houroise BeYurt (lire par ailleurs).

" Le but était de pouvoir habiter, à deux, de manière sobre, dans une yourte ronde de 60 m2. Une mezzanine permet de monter à 80 m2. Plus grand que l’appartement que je louais. Il y aurait, avec des cloisons modulables, un grand salon, une cuisine ouverte, une salle de bains, une buanderie, une chambre et une autre d’accueil. Des toilettes sèches, aussi – ça me rend malade de tirer la chasse et de voir ce paquet d’eau potable disparaître. Nous aurions un poêle à bois, une cuve à eau, notamment pour être indépendants de l’eau de distribution pour arroser nos plantations l’été. Il y a aussi possibilité de rajouter des panneaux solaires. Le tout, démontable. "

La construction serait en ossature bois avec une isolation paille-terre et une implantation qui n’imperméabilise pas le sol. "On peut se dire que c’est en accord avec le plan de gestion de la Wallonie orienté vers une réduction de l’emprise du béton comme il n’y a que les plots qui nécessitent un peu de terrassement. "

L’enseignante en langues germaniques, reconvertie dans l’environnement – en tant que guide nature et chargée de projets au sein du parc naturel Hautes Fagnes/Eifel –, a vite déchanté.

La douche froide

Avant d’engager des frais chez un architecte, elle a donc demandé un avis au service urbanisme de la Commune. " Le terrain était constructible mais, évidemment, j’avais connaissance des prescriptions urbanistiques en vigueur, vouées à la construction d’une maison unifamiliale de 70 m2 minimum, avec un toit double pente en ardoises, des briques rouges ou un crépi blanc, et deux places de parking obligatoires. Une maison comme il en existe déjà 4 sur les 7 prévues à l’époque. J’avais donc réfléchi en amont à des adaptations: chauler le parement, mettre des ardoises sur le toit, faire écran avec des haies… Le service urbanisme m’a répondu avec un ‘non’ ferme ! Je peux comprendre les craintes. Une yourte, et puis après… ?"

Mais Sarah croit en son projet et sa philosophie, sa capacité à cohabiter avec les autres habitudes de vie. "Souvent, les gens ont peur que cela attire la marginalité, la pauvreté. Mais, acheter une maison, n’est-ce pas un privilège de riche ? Débourser 400 000 € seule à 30 ans, tout le monde n’en a pas la possibilité. Là où la mise en place de la yourtagone coûterait 95 000 €, isolation comprise, et me permettrait d’être indépendante."

"Des prescriptions urbanistiques d’un autre temps"

En février, Sarah a donc lancé une pétition, constructive et argumentée. "Ce n’était pas une pétition pour faire une pétition, pour attaquer la Commune. Non, je voulais surtout récolter l’avis des Floreffois. En dix jours, j’avais récolté 2 300 signatures dont beaucoup venues de… France, ce qui dévaluait mon initiative mais montre que c’est un sujet de discussion, qui fait réagir."

"Il y a tellement de gens qui ont des problèmes de logement, malgré leur bonne situation, face à des prescriptions urbanistiques d’un autre temps, en contradiction avec les urgences économiques et environnementales. On ne peut plus stériliser les sols avec de grosses maisons et des surfaces colossales par tête de pipe. Il me semble qu’il faut libérer les gens de leur loyer, leur permettre de s’autonomiser et de ne pas être tributaires du coût fluctuant de l’énergie. "