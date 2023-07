Les gares de Moustier et Jemeppe à la recherche d’un nouveau départ

Si l’ex-gare de Mornimont est au cœur d’un projet de stand de tir, celles de Moustier et Jemeppe-sur-Sambre cherchent toujours un acquéreur. Depuis plusieurs mois, ces grands bâtiments sont à vendre par leur propriétaire, la SNCB. "Elles ne sont plus utilisées dans le cadre de nos missions de service public, commente Élise Roux, porte-parole. L’objectif de la SNCB est de les valoriser afin que d’autres puissent les faire perdurer et leur redonner vie avec une nouvelle affectation."