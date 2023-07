Rénovation énergétique des bâtiments publics : les projets retenus en province de Namur

Le Gouvernement wallon a récemment approuvé la liste proposée par le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon, des projets complémentaires retenus dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments des Pouvoirs locaux. En fonction de désistements et adaptations du montant de certains subsides, de la qualité des projets, ainsi que du financement complémentaire, 22 nouveaux pouvoirs locaux sont désignés en plus des projets déjà sélectionnés en décembre pour une enveloppe budgétaire totale de 118 millions 196.618 €, allouée par la Commission Européenne et par le Plan de Relance de la Wallonie. Ce qui représente un nombre de m² rénové ou reconstruit de : 176.752 m²