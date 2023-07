Enquête publique sur le Schéma de Développement du Territoire : le BEP et BEP Expansion Economique formulent 18 propositions

Concrètement, ce sont 18 propositions d’amendement qui sont proposées. Elles s’appuient sur l’expérience de 60 ans du BEP en tant qu’acteur du développement territorial de la Province de Namur, aux côtés et au bénéficie des entreprises et des pouvoir locaux.

Voici la liste des 18 propositions émises dans le cadre de l’enquête publique :

Proposition 1 : Pour affirmer le rôle structurant de l’axe lotharingien et pour consacrer le rayonnement de la Capitale wallonne, il est proposé d’inscrire Namur comme pôle majeur dans la structure territoriale du SDT et de compléter la définition du pôle Capitale régionale pour recouvrir son rôle international et décisionnel.

Proposition 2 : Inscrire Walcourt et Eghezée comme pôle d’ancrage

Proposition 3 : Inscrire Sambreville/Jemeppe-sur-Sambre comme bi-pôle d’ancrage et les inscrire dans l’aire de développement métropolitain

Proposition 4 : Inscrire une aire de développement relais sur l’axe N5-E420 sans que cette inscription ne porte aucune demande de projet routier complémentaire aux infrastructures construites existantes.

Proposition 5 : Permettre l’équipement et l’artificialisation des parcs d’activité économique déjà reconnus, en particulier ceux qui sont actuellement en phase d’équipement. Organiser à l’échelle régionale une meilleure utilisation des espaces encore disponibles dans les parcs d’activité économique existants ou en phase d’équipement.

Proposition 6 : A titre subsidiaire, permettre aux révisions de plan de secteur en cours d’aboutir pour constituer un stock suffisant de terrains en zone d’activité économique en Province de Namur, et dans ce cadre les immuniser à court terme de la stratégie d’artificialisation, sans préjudice des procédures légales et du pouvoir d’appréciation de l’autorité publique en fonction du contenu de l’étude d’incidences et des résultats de l’enquête publique. 7 parcs d’activité sont concernés.

Proposition 7 : Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de maîtrise de l’artificialisation réaliste qui ne mette pas en péril le développement économique régional. Soit en adaptant le cadre réglementaire de l’expansion économique pour faciliter les opérations de réhabilitation des SAR ayant un potentiel de reconversion et les opérations de rachat et de désartificialisation des SAR ayant un faible potentiel de reconversion afin de rencontrer la mesure SA3éco. P3. Soit en appliquant la mesure SA3éco. P3 à l’échelle de la Wallonie et non à celles des bassins d’optimisation spatiale et en adoptant une stratégie régionale de développement des parcs d’activités économiques équilibrée.

Proposition 8 : Réserver dans la trajectoire de réduction de l’artificialisation nette du bassin d’optimisation namurois des superficies réévaluées régulièrement en fonction des demandes pour le développement des parcs d’activité économique (en périmètre de reconnaissance).

Proposition 9 : Compléter la liste des parcs d’activité de niveau régional afin d’inclure les parcs d’Achêne (Ciney), de Sauvenière (Gembloux) et de Mécalys (Andenne/Fernelmont et Héron pour l’extension).

Proposition 10 : Reprendre la carte de la structure territoriale touristique de 2019 et la compléter avec les communes à haut indice de touristicité et les 2 parcs nationaux et s’appuyer sur celle-ci pour permettre les développements dans ce secteur ?

Proposition 11 : Apporter une ambition de développement touristique et de reconversion des campings dans les vallées en s’appuyant notamment sur les parcs nationaux et sur les dynamiques locales tout en veillant à conserver le lit majeur de la rivière en zone possible d’immersion en réexaminant l’implantation des équipements touristiques.

Proposition 12 : Dans le SDC ou SDP, évaluer concrètement la capacité des centralités à accueillir la construction de nouveaux logements, la réhabilitation de logements et immeubles existants et/ou la modularité des logements. Evaluer après 5 ans la pertinence d’une prolongation de l’entrée en vigueur des centralités dans les communes où cela apparaît nécessaire.

Proposition 13 : Dans le SDC schéma de développement communal) ou SDP (schéma de développement pluri-communal), permettre la création de centralités nouvelles sur base de la situation existante (présence d’un certain niveau de services et de mobilité à définir) en permettant cependant aux Communes d’opérer des choix de renforcement de ces entités si elles l’estiment pertinent).

Encourager la densification des cœurs de village (périmètre à définir selon méthodologie objectivable). Décourager l’urbanisation en ruban le long des voiries d’accès.

Proposition 14 : Dans une perspective d’équité territoriale, il serait souhaitable de veiller à ce que l’offre de services publics puisse continuer à se déployer sur toutes les parties du territoire wallon où s’expriment des besoins, en ce compris dans les territoires excentrés.

Envisager des solutions d’accès aux services adaptées à la ruralité : services de transport à la demande (centrales locales de mobilité), services communaux itinérants, commerces itinérants, …

Proposition 15 : Dans les zones rurales dispersées et villageoises au sens de la carte de l’IWEPS et non reprises au pôle d’ancrage au projet de SDT, il est recommandé de réexaminer la mesure de 75 % de nouveaux logements en centralité, avec un pourcentage en liaison avec la densité permettant de maintenir une bonne dynamique villageoise dans les espaces ruraux, afin de maintenir les équipements publics et culturels locaux gages de la dynamique associative.

Proposition 16 : Implémenter la stratégie mobilité par la création d’une offre intégrée de mobilité collective et partagée s’appuyant sur un réseau express namurois (REN).

Proposition 17 : Pour le territoire namurois, considérer le BEP comme un interlocuteur du Gouvernement wallon dans une démarche conjointe, en partenariat avec les Communes, de traduction opérationnelle des recommandations du SDT.

Proposition 18 : Apporter aux Agence de Développement territorial les moyens opérationnels substantiels pour faciliter l’acquisition et la réaffectation des SAR (sites à réaménager) d’intérêt public.