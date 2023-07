Jambes : La diphtérie emporte Laïba, 15 ans : "des faiblesses dans le système" selon le Risk Assessment Group

Dans les jours qui ont suivi le décès de l’adolescente, deux autres membres de la fratrie âgés de 11 et 2,5 ans, ont été traités avec succès pour la même maladie. En Belgique, la diphtérie est rare et relativement peu connue des praticiens. La vaccination a permis de quasiment l’éradiquer du pays. Elle n’a pas disparu pour autant puisqu’une personne vaccinée peut être porteuse de la bactérie.

"Faiblesses dans le système"

À la suite de la mort de Laïba, une analyse a été réalisée par le Risk Assessment Group, un organisme coordonné par Sciensano réunissant autour d’une même table, des médecins épidémiologistes de Sciensano, des experts et des représentants d’autorités sanitaires de différentes entités du pays. Cette note relève que Laïba et sa sœur n’étaient pas vaccinées, "malgré un séjour prolongé en Belgique, ce qui indique des faiblesses dans le système."

Le constat: tant pour la diphtérie que d’autres maladies telles que la rougeole, la couverture vaccinale est trop faible chez les demandeurs d’asile. La grande mobilité de cette population spécifique, la répartition fragmentée des compétences en Belgique ou encore l’absence de carnet de vaccination électronique sont présentées comme autant de difficultés.

"Pour les adultes, même si la vaccination est amorcée dès l’enregistrement (ce qui n’est pas toujours le cas), un suivi supplémentaire pour l’administration des doses suivantes est difficile." Le schéma de vaccination primaire prévoyant trois doses n’est pas respecté systématiquement. La protection est dès lors insuffisante.

Début juillet, une note a été envoyée aux praticiens pour les sensibiliser à cette maladie spécifique. Différentes recommandations, notamment une définition claire des rôles et responsabilités de chacun des acteurs concernés, ont été proposées pour améliorer la couverture vaccinale des populations immigrées.

Maladie peu rencontrée

Entre 2015 et 2021, de 0 à 3 cas de diphtérie ont été reportés chaque année en Belgique. Le dernier cas mortel recensé remontait à 2016. Un enfant de 3 ans avait perdu la vie. Néanmoins, en 2022, plus de 300 cas ont été signalés parmi les immigrants en Europe, y compris en Belgique. Une série de recommandations avaient alors été formulées par le Risk Assessment Group. Celles-ci prévoyaient notamment la sensibilisation des cliniciens susceptibles de prendre en charge des demandeurs d’asile, ou encore une meilleure vaccination de cette frange de la population. Un stock d’antitoxine a également été reconstitué. Depuis janvier 2023, plus aucun cas n’avait été rencontré.

Plus de 250 personnes vaccinées

À la suite du décès de Laïba, le Centre Croix-Rouge de Jambes a fait appel aux services de l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ) pour mettre en place les procédures sanitaires adéquates, rapportent nos confrères de la RTBF. Un testing de toutes les personnes qui ont pu avoir un contact à haut risque a été mis en place. Aucun test n’est revenu positif. Plus de 250 personnes ont été vaccinées. Un testing a également été opéré au sein de l’établissement scolaire de l’adolescente. Aucun cas n’a été détecté. Si la diphtérie est particulièrement contagieuse, la haute couverture vaccinale en Belgique limite le danger que constitue la maladie. À ce titre, «le nombre total de cas en Belgique devrait rester limité», relève le Risk Assessment Group.

La famille sous le coup d’un ordre de quitter le territoire

La semaine dernière, l’Institut technique Félicien Rops et l’Athénée royal de Jambes ont organisé une action de soutien en faveur de deux familles d’élèves menacées d’expulsion.

L’une de ces familles n’est autre que celle de Laïba qui était inscrite au sein de l’établissement jambois. Si l’ordre de quitter le territoire est bien antérieur au décès de l’adolescente, la situation est particulièrement difficile à vivre pour la famille. Les enseignants de l’Athénée royal de Jambes ont voulu leur apporter leur soutien, notamment en organisant une marche dans les rues de la capitale wallonne.