Ordonnance sur la mendicité à Namur: Unia évoque un amalgame

Au cours des derniers jours, Unia, l’institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité des chances en Belgique, a pu prendre connaissance de cette ordonnance. Cette dernière laisse l’institution interrogative quant à sa conformité aux dispositions du Décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. "Ce Décret prohibe les discriminations commises sur base de certains critères protégés dont notamment la fortune, la condition sociale et le handicap. Les personnes ayant recours à la mendicité peuvent bien souvent être caractérisées par l’un de ces critères, rappelle Unia. Les distinctions de traitement fondées sur ces critères protégés seront constitutives de discriminations à moins qu’elles ne puissent être objectivement justifiées par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires."

Des objectifs légitimes

Si Unia estime que les objectifs poursuivis par l’ordonnance peuvent être considérés comme légitimes, l’institution s’interroge également sur les moyens employés. "À première vue, les difficultés rencontrées nous semblent pouvoir être appréhendées par d’autres dispositions du Règlement de police relatives à ces nuisances de sorte que cette nouvelle ordonnance semble peu appropriée pour rencontrer l’objectif poursuivi."

Surtout, le centre interfédéral pour l’égalité des chances considère que la mesure pourrait "emporter des effets discriminatoires." Un certain amalgame entre les profils des personnes en situation de mendicité est évoqué. "Certaines tendent la main pour juste l’aumône, d’autres souffrent visiblement de problèmes de santé mentale ou psychiatriques et d’autres encore d’assuétudes diverses. Il n’est pas spécialement démontré que c’est en raison du recours à la mendicité que les nuisances évoquées apparaissent."

Des regrets

Sans jeter la pierre, Unia reconnaît "la nécessité et la légitimité d’une intervention de la Ville de Namur pour appréhender les problèmes rencontrés et la complexité de la situation" L’institution indique d’ailleurs se tenir à disposition de la Ville, tout comme en 2017 quand cette dernière avait pris des mesures visant à interdire la mendicité en différents endroits de la capitale wallonne. Unia rappelle avoir interpellé la Ville à l’époque, avant d’intégrer un groupe de réflexion. "Malheureusement, Unia n’avait à ce moment pas été consulté sur la proposition d’amendement de l’article 40 bis du règlement de la police. Nous regrettons qu’Unia n’ait à nouveau pas été consulté."