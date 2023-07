À Namur, un 14 juillet plus détendu qu'en France

Organisé par l’ASBL Les Amitiés Franco-Belges, cet événement annuel, ouvert à tous, permet aux Français, installés à Namur, de passer un moment festif et convivial en préambule de la fête nationale du 14 juillet. "Le but est de créer un lien entre les expatriés ou nouveaux arrivants français de la province", explique Robin Denys, président de l’ASBL Les Amitiés Franco-Belges qui programme, tous les quatrièmes jeudis du mois, un apéro rassembleur dans un bistrot namurois. De quoi permettre aux expatriés de retrouver leur communauté, mais aussi de se renseigner sur les lieux et activités incontournables à découvrir à Namur.

Multiplier les liens

Outre l’animation musicale et la dégustation de produits locaux au Fief, la journée a aussi été marquée, l’après-midi, par une commémoration patriotique au cimetière de Belgrade. Sans oublier une cérémonie protocolaire en présence des autorités politiques, civiles et militaires. Durant ce moment solennel, David Dannevoye, consul honoraire de France, a insisté sur les dynamiques communes entre nos deux pays. "Qu’il s’agisse de relations économiques, culturelles, sécuritaires, scientifiques ou sociétales. Nombre de liens sont en effet tissés et entretenus entre la France et la Belgique, relève le consul. Et Namur, capitale de la Wallonie, fait indubitablement partie des acteurs majeurs avec tous ses contacts, aussi divers et variés qui relèvent d’une importance primordiale dans les liens développés au niveau franco-belge."

La nationalité étrangère la plus représentée

Aujourd’hui, environ 12 000 Français résident en province de Namur, dont 4 000 sont inscrits au consulat général. Il s’agit donc de la nationalité étrangère la plus représentée à travers la province de Namur. Une communauté qui s’avère toutefois discrète en raison de la culture et de la langue similaire aux Wallons. Qu’elles soient professionnelles ou familiales, plusieurs raisons expliquent la présence de cette migration. "Il n’est pas rare aussi que des Français viennent d’abord étudier en Belgique puis y décident d’y rester", commente Robin Denys.

D’où l’intérêt de son association pour densifier les amitiés franco-belges qui demeurent indéfectibles, malgré quelques railleries lors de compétitions sportives internationales.