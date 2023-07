Grégoire Maret parrain du 21e Dinant Jazz Festival, où près de 3.000 personnes sont attendues

L’affiche de ce 21e festival se veut internationale. De grands noms du jazz seront présents à Dinant pour l’occasion. “On aura notamment le chanteur Frank McComb. Si on ferme les yeux, on a l’impression d’entendre Stevie Wonder. On aura aussi le bassiste Richard Bona, le célèbre pianiste Kenny Barron ou encore Chris Potter, l’un des meilleurs saxophonistes au monde”, poursuit Jean-Claude Laloux.

Des “jam sessions” réunissant les musiciens du festival auront lieu au Ledzz Bar, café dinantais, le vendredi et le samedi après les concerts, entre 23h00 et 2h00 du matin. “Une manière de finir les soirées en beauté et récompenser les nombreux spectateurs par cette proximité qu’ils pourront avoir avec les artistes. ”

De jeunes talents se produiront par ailleurs le samedi et le dimanche dans le cadre d’un concours au sein du Centre culturel de Dinant. La traditionnelle “messe Gospel” aura lieu le dimanche matin. Notons également que la soirée inaugurale se tiendra le mercredi 25 juillet dans l’Eglise de Leffe, avec un spectacle du nouveau président d’Honneur Jacques Mercier accompagné de son fils Stéphane.

Quelque 3.000 personnes sont attendues tout au long de ce week-end de festival. Des Belges, mais pas seulement. “Avec les préventes déjà vendues, je peux assurer que nous aurons beaucoup de Français, Allemands et Anglais. Mais aussi des Portugais ou encore des Italiens. Notre festival avait déjà une bonne réputation hors de nos frontières mais la présence de Grégoire Maret est un plus. ”

Un projet avec quatre autres festivals européens

Le Dinant Jazz Festival devrait être impliqué prochainement dans un projet avec quatre autres festivals de jazz européens. “Ce projet a été lancé par le directeur du Time in Jazz Festival, Paolo Fresu, qui a lieu en Sardaigne. Trois autres événements organisés en Suède, en France et aux Pays-Bas seront aussi impliqués. Chaque organisation choisira une musicienne de moins de 30 ans dans le but de mettre au point un spectacle qui aura pour thèmes l’environnement, les nouvelles technologies instrumentales et voix dans le jazz et des femmes et qui sera joué dans chacun de ces festivals. Nous sommes en attente d’une décision européenne pour le financement de ce projet”, termine Jean-Claude Laloux.