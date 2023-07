Parmi les premiers noms dévoilés en la matière, on trouve le designer français Edouard Boulmier. Celui-ci a développé une collection de mobilier "décarboné" qu'il présentera en collaboration avec la galerie Zebres. Les Français Alain et Marisa Begou présenteront également des créations en verre soufflé avec la galerie Capazza. Le salon mettra aussi à l'honneur des oeuvres du peintre américain Gordon Hopkins, qui collabore avec la galerie bruxellloise Art22. Il sera également question de sculptures masculines en bronze au travers du travail du Belge Philippe Timermans, qui exposera sur le stand d'Early Birds, une galerie basée à Knokke. Enfin, les organisateurs annoncent la présence d'oeuvres d'Abie Loy Kemarre, peintre aborigène d'Australie, qui a séduit la galerie parisienne Arts d'Australie. En 2022, le salon Antica avait accueilli quelque 20.000 personnes à Namur, se positionnant de la sorte comme l'une des plus grandes foires d'art de Belgique. L'organisation espère faire au moins aussi bien cette année, en faisant coexister l'art sous toutes ses formes et toutes ses époques.