Namur: 50 ans et un train d'enfer pour un café sans filtre

Situé place de la station, ce café était, à une certaine époque, entouré de nombreux autres établissements. Aujourd’hui, il reste l’un des rares à orner la rue. Une ambiance agréable y règne, mais la foule n’y est plus présente. Pourtant, à une période, les clients s’amassaient dans cette petite salle lumineuse. "Dans les années 70, on a eu énormément de monde et d’étudiants. J’ouvrais le café à 7h du matin et je ne le fermais parfois qu’à 5h du matin. On avait tellement de clients qu’on devait faire passer les plateaux par la fenêtre, qu’ils devaient consommer dehors. On faisait 35 fût par semaine et, parfois, deux jours après la commande, on devait en racheter 15."

Géré d’une main de fer

Des problèmes, ce café n’en connaît pas, ou presque. La patronne a toujours pris à temps les débordements et n’a jamais eu de difficultés à gérer son établissement. D’une voix dure, Elina Bocquia explique sa manière d’éviter les excès. "Dès que je voyais quelqu’un commencer à s’énerver, j’y allais ou j’envoyais mon mari pour le faire sortir. On n’a jamais eu beaucoup de bagarre ni de gros ennuis. Les gens qui entrent alors qu’ils ont déjà bu, on ne les sert pas. Les habitués savent comment ils doivent se comporter, sinon c’est la porte. Et quand c’est fait, c’est hors de question qu’ils reviennent."

50 ans de plaisir

Tombée dans la gérance d’un bistrot très jeune, non par envie, la patronne aura finalement passé ses meilleures années durant ces 50 ans. "Quand on a repris ce café en 1973, avec mon mari, on ne s’y connaissait presque pas. J’avais commencé à travailler dans une papeterie en 1961 et mon mari était indépendant carreleur. Mais, un jour, mon beau-frère qui tenait un café à Salzinnes a eu besoin d’un serveur, donc mon mari y est allé. C’est ainsi qu’on a commencé ce métier. Petit à petit, je m’y suis habitué. Et en 1973, on reprenait ce café." Ce lieu qui fut aussi un hôtel-café de ses débuts jusqu’à, à peu près, 2003, aura dû arrêter de loger des personnes car il n’était plus dans les normes.

Des hauts mais aussi des bas

Cependant, gérer un café ne se résume pas seulement à servir les clients. Des côtés moins agréables sont aussi présents. "Devoir s’occuper des papiers, ce n’est vraiment pas amusant, Elina Bocquia se masque d’une expression de désarroi. La gestion, c’est assez compliqué, je préférais servir, mais il fallait bien que je m’occupe des deux." Mais, à part cela, elle a toujours aimé son travail.

En ces lieux qui ont vu passer de nombreuses années, la gérante, nostalgique, se souvient d’un événement qui l’a marqué. "Pour les 60 ans de ma sœur, on avait fait une fête dans le café. Mais le lendemain, on commençait des travaux dedans. Donc, le soir de la fête, avec les personnes toujours présentes, on a commencé à tout démolir, à enlever des planches, etc. "

Elle n’oubliera jamais, également, le moment où Claude Barzotti est venu dans son établissement alors que son premier disque, Madame n’avait pas encore connu le succès qu’on connaît.

Ce café a également rencontré certaines difficultés. "Pendant la période du covid-19, on a fermé durant 12 mois, sans revenu tout en devant continuer à payer le loyer. À ce moment-là, j’ai vraiment paniqué. Après 47 ans, j’ai cru que j’allais faire faillite. Mais jusqu’à maintenant, l’établissement tient toujours."

Désormais, ce sont les travaux situés juste devant son café qu’Elina Bocquia regarde avec inquiétude. "On a beaucoup moins de clients à cause de cela. On espère que ça ne durera pas trop longtemps. L’avantage, c’est qu’après, on aura une grande terrasse." se rassure-t-elle.

Une histoire pas finie

Le café tel qu’il se présente aujourd’hui est le résultat de la passion et de la force de caractère de la patronne. Élina Bocquia estime avoir encore assez d’énergie pour continuer à s’occuper de son café. Il devrait donc continuer à vivre quelque temps sous sa gérance et celle de son compagnon. La patronne a aussi une grande confiance en son personnel et sait qu’elle peut compter sur l’aide de ses serveurs.