Gembloux : de la paille en feu dans un hangar de la faculté

Dès l’appel, les pompiers de la zone NAGE des postes de Gembloux et Namur se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne, une auto-échelle et une ambulance. À l’arrivée des hommes du feu, le hangar et son contenu étaient en feu. Plusieurs lances ont été nécessaires pour noyer le sinistre. Les policiers de la zone Orneau-Mehaigne se sont chargés des constatations. L’origine du feu n’était pas connue formellement. Il semble que l’endroit ait déjà été squatté auparavant. La paille entreposée n’était pas de première jeunesse.