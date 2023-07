Mise en valeur du beffroi de Gembloux: la cloche des subsides a sonné

La bonne nouvelle est tombée à l’occasion du dernier conseil communal. Le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), a marqué son accord pour une subvention de 580 000 € visant à financer l’aménagement des venelles autour du Beffroi de Gembloux et la création d’un amphithéâtre, dans le cadre de la fiche-projet dédiée de l’opération de rénovation urbaine. Une enveloppe on ne peut plus bienvenue pour couvrir le coût des travaux estimés à plus de 850 000 €.