Les faits sont, à ce stade, nébuleux. Il semble, selon la sœur de la victime, que quatre individus l’aient passée à tabac. "On ne connaît pas la cause de cet acte barbare, c’est une honte Si vous avez vu, entendu quelque chose, contactez-moi", écrit-elle. La police de Namur est descendue sur les lieux mais aucune plainte n’a été déposée pour l’instant. L’homme a été transféré en milieu hospitalier et son état de santé est, semble-t-il, stable. Contacté, le parquet de Namur n’a pas encore donné suite à notre appel. J.No.