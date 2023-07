Fête nationale à Namur : le programme

Les 20 et 21 juillet, à l’occasion de la fête nationale, un esprit festif et une ambiance populaire flotteront dans l’air. “Le jeudi, assistez au bal des commerçants et commerçantes, et terminez la journée en beauté en admirant le spectaculaire feu d’artifice depuis le site de la Confluence. Dès 18h, partagez un verre et un moment convivial avec vos commerçantes et commerçants dans une ambiance musicale. Le vendredi, sirotez un verre ou dégustez une grillade au Gueuleton urbain.”