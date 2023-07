À travers cette organisation, la Ville souhaite soutenir la création artistique en valorisant les artistes, qu’ils soient confirmés ou en devenir, et ce dans toutes les disciplines : peinture, sculpture, photographie, installations, céramique, sérigraphie, vidéo, gravure, mais aussi collage, arts numériques, stylisme, dessin… La volonté est également de rendre l’art accessible au plus grand nombre en misant sur la gratuité des expositions et sur la proximité.

Le thème 2024 ? Sens dessus dessous ! “Sens dessus dessous, c’est la frénésie créatrice, le remue-ménage (méninges ?), les repères chamboulés, l’imagination débridée. C’est aussi les sens en éveil ou en pagaille”, indique-t-on à la Ville de Namur.

Les inscriptions pour cette 8e édition sont désormais ouvertes. “Quelle que soit la discipline artistique, les artistes peuvent s’inscrire avant le 6 novembre en formule individuelle ou au sein d’un collectif, dans le lieu de leur choix : une maison, un appartement, un atelier, une église, un bunker, un commerce, un café, un jardin, une cour, une péniche, un entrepôt, une caravane, un hangar… ”

Près de 500 artistes ont participé à l’édition 2022.

Conditions de participation et formulaire d’inscription de Chambres avec Vues 2024 : https://www.namur.be/cav2024-inscriptions