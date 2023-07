Un nid de frelons asiatiques dans les rochers de Beez

Intervention hors du commun ce samedi dans l’après-midi pour les pompiers de la zone de secours NAGE. Un nid de frelons asiatiques avait été repéré par des sportifs lors d’une sortie en escalade, ils ont prévenu les secours afin d’éviter tout danger sur cette ligne. Les pompiers du poste d’Andenne et du poste de Namur sont intervenus. L'adjudant Jadot, habitué des hyménoptères, ainsi qu’une équipe du GRIMP ont tout mis en œuvre pour neutraliser ce nid qui s’était logé dans une cavité des rochers de Beez à une hauteur d’environ 25 mètres. Équipés avec tenue de guêpe et baudrier, les pompiers sont parvenus à neutraliser le nid sur ce site Natura 2 000. Une belle collaboration entre les deux postes et les équipes sur place.