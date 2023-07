Des critiques sur l’aménagement du zoning de Sombreffe

"C ertains jours, c’est un vrai capharnaüm, commente Freddy Jacquy qui exploite un entrepôt. Au point où la police est déjà intervenue pour régler la circulation. En ce qui me concerne, quand je manœuvre ma remorque, je bloque le carrefour. Pour moi, c’est la faute à ces plots qui ont été placés et qui compliquent inutilement la circulation des poids lourds. De plus, mettre une piste cyclable, c’est sympa mais il y a très peu de cyclistes et elle empiète sur la bande de circulation des camions. Et en fin de compte, ne s’agit-il pas plutôt d’un zoning industriel qu’un vélodrome ?"