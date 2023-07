De Spy à Onoz sur la N912: "Personne ne respecte les limitations de vitesse"

Puisqu’il s’agit d’une route régionale, la Commune n’a pas la mainmise sur le dossier. "Toutefois, c’est à elle de relayer, d’appuyer nos demandes au Service public de Wallonie, ajoute Liliane de Spy. La nationale est divisée en plusieurs portions avec des limitations de vitesse différentes: 70 en sortant de l’E42, 50 route de Saussin, 70 rue du Chauffour et puis… 90 pour Onoz jusque Jemeppe ! Le problème, c’est qu’aucun automobiliste ne respecte celles-ci. Par le passé, lorsqu’il y avait un comité de riverains, nous avons obtenu un passage pour piétons route de Saussin. Mais à part ça… Nous restons sur notre faim !" Pour toutes les personnes autour de la table, le constat est le suivant: "La route de Saussin, c’est une autoroute avec du passage 24h/24, indiquent Agnès et Frédéric. Cela s’explique par la création des zonings commerciaux ces dernières années qui attirent de plus en plus de monde." Plus loin, à Onoz, les conclusions sont identiques. "Ce n’est pas rare de voir des voitures décollées en passant le passage à niveau, ajoute Brigitte. Ensuite, lorsque les conducteurs arrivent à l’Espace de l’Homme de Spy, ils accélèrent et se retrouvent facilement à 110 km/h en direction de Jemeppe", explique Sandra.

Ce que ces habitants demandent, c’est une uniformisation de la vitesse sur ce tronçon. "Et pourquoi pas l’installation d’un radar ? Il n’y a que ça pour forcer les gens à ralentir", conclut Liliane tout en indiquant que Jemeppe-sur-Sambre est sans doute l’une des seules communes en Wallonie à ne pas être équipée de ce genre de dispositif.

Contacté, le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure (SPW MI) indique qu’un projet est sur la table. "Mais je ne peux vous en dire plus pour le moment dans la mesure où les discussions sont toujours en cours", commente la porte-parole, Sarah Pierre. Ce qui est certain, c’est que celles-ci concernent un projet de réduction de la vitesse notamment au niveau de la signalisation. L’information devrait être délivrée dans les prochaines semaines. Quant à l’installation d’un radar, il y a peu de chance de voir apparaître ce dispositif sur la N912 dans la mesure où le seul qui sera prochainement installé à Jemeppe concerne la N90.