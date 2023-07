Futur Intermarché de Bouge: une pétition en faveur du projet

Une demande de permis intégré avait été introduite en vue d’un changement d’affectation par rapport au permis initial (pour la transformation de la carrosserie Desbuleux et Pignataro en commerce et l’aménagement d’un espace de vente extérieur pour Aveve) et une enquête publique s’était déroulée dans la foulée, au mois de mai.

D’après l’échevinat de l’Urbanisme de Stéphanie Scailquin, trois réactions ont été collectées lors de cette enquête publique, dont une pétition en faveur de l’arrivée de la jardinerie signée par une quarantaine de riverains. "Il s’agit surtout d’habitants des rues vraiment très proches du projet: allée des Fleurs, rue de la Libération, rue des Myrtilles et rue des Framboises, indique Giuseppe Pignataro, propriétaire du terrain. Souvent, on fait une pétition contre un projet mais là, ils ont écrit à la Ville et au fonctionnaire délégué de la Région wallonne pour le soutenir. Un riverain, complètement récalcitrant depuis le début, a quant à lui essayé de faire invalider l’enquête publique."

Ouverture: fin 2024

L’arrivée future du magasin Aveve permet l’aménagement d’un parking mutualisé avec l’Intermarché. De ce fait, un certain nombre de véhicules sortira par la route de Hannut (N80), ce qui diminuera le nombre de ceux qui sortiront via la rue de la Libération (à l’entrée de laquelle se trouve déjà le Night & Day). "Les riverains étaient déjà rassurés par cet aspect, explique Maxime Prévot, qui s’est rendu sur place il y a peu de temps en compagnie d’habitants et de la police. Mais on a discuté ensemble de la façon de l’améliorer davantage. Nous avons identifié les aménagements éventuels qui pouvaient être envisagés: des places de parking qui auraient un effet de chicane, des marquages au sol ou des panneaux rappelant la limitation de vitesse à 50 km/h par exemple. On nous a demandé s’il était possible de mettre en place un panneau limitant la zone à 30 km/h mais ça ne l’est pas à cet endroit." Le fonctionnaire des implantations commerciales de la Région wallonne doit rendre une décision d’ici quelques semaines quant à la demande de permis.

S’il est accordé et que le reste suit son cours, la construction du nouveau bâtiment de l’ASBL Mat’et Eau (accueil de jour pour personnes handicapées) et de trois maisons unifamiliales pourra commencer à la mi-septembre. Ceux-ci font partie du projet Intermarché-Aveve, qui inclut aussi une placette au bout de l’allée des Fleurs et un chemin cyclo-piéton.

Les travaux pour bâtir le futur Intermarché, prévus d’abord en février 2023 puis en juin, devraient quant à eux démarrer début octobre, pour se terminer environ un an plus tard. L’ouverture de cet Intermarché dont on parle depuis un bout de temps pourrait donc être effective fin 2024.