Namur : après un an, l’Association des Commerçants dresse son bilan

L’action de l’ACN se concentre sur 2 axes. La défense des intérêts des commerçants et la représentation auprès des diverses autorités est le premier. À propos du projet de centre commercial, “SNI, UCM et l’Association souhaitent démontrer l’importance du redéveloppement commercial du haut de la ville mais pas à n’importe quel prix”, précise le président, Etienne Dethier. “Pour nous, certains points sont incontournables. Comme l’exigence de conditions juridiques fermes, assorties de recours, sanctions et astreintes pour interdire le glissement d’enseignes de la Ville vers le Centre Commercial, sur base d’un relevé d’enseignes actualisés annuellement dès maintenant et pour le futur à charge de Besix). Proposer une réelle complémentarité entre le futur centre commercial et l’existant est également très important. Aucune petite surface. Excepté pour 5 surfaces. La taille des surfaces commerciales ne peut pas être en dessous de 250m²."

L’Association représente les commerçants au niveau du comité de suivi du projet de piétonnier élargi. Mais elle est également présente à l’occasion de réunions sur des thématiques comme la sécurité, la mendicité, la toxicomanie ou la propreté et les différentes incivilités.

Le deuxième axe concerne les animations commerciales. “En décembre, 1500 enfants sont passés par la Maison du Père Noel. A Pâques plus de 3500 participants ont tenté de remporter 10 chèques de 100€ à dépenser auprès des Commerçants et 200 sachets de petits œufs. Pour les soldes, une campagne publicitaire a été créée en collaboration avec la Ville.”

Dès septembre, différentes actions sont prévues : des clips de présentation des commerces feront leur apparition sur les réseaux sociaux, la participation au concours des plus beaux centres-villes, en collaboration avec la Ville et Namur CentreVille et les animations de fin d’année