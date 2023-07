Un restaurant éphémère pour les 20 ans du Domaine du Chenoy

Pour fêter les 20 ans du Domaine du Chenoy (Emines), de nombreux événements s’enchaînent cet été. Après avoir accueilli l’œnologue Eric Boissenot, la marche gourmande et Show Must Go Wine, c’est un restaurant éphémère qui prendra ses quartiers au sein du Domaine ces 27, 28 (dès 18h30) et 30 juillet (dès 12h).