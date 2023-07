Dinant, Havelange, Profondeville, Rochefort et Yvoir vont bénéficier de nouveaux espaces verts

Renforcer l’écosystème

Les 22 projets lauréats avaient été sélectionnés dans le but de fortifier le maillage vert (pour la nature) et bleu (pour les cours d’eau) afin de rendre les écosystèmes plus résilients notamment face aux impacts des changements climatiques. "Ces espaces restaurées offriront des habitats favorables à la biodiversité et permettront à nos concitoyens de profiter pleinement des bienfaits de la nature, expose Stéphane Hazée, député namurois au parlement de Wallonie. C’est un pas de plus vers la préservation de notre environnement et l’amélioration de la qualité de vie des Wallons."

Un budget pour chaque commune

À Dinant, les 139 857 € vont permettre le réaménagement du square Pierre-Joseph Lion. Les Dinantais pourront ainsi profiter d’une zone naturelle où les grands arbres seront préservés et la biodiversité développée.

Grâce au 535 690 €, Havelange va pouvoir se doter d’un parc rural. Projet mis en place par la commune en concertation avec les habitants. Cette subvention va permettre la mise en place d’un espace de détente pour les habitants tout en mettant en valeur la beauté du paysage. Cette zone se voudra également mixte en créant des espaces d’infrastructures sportives extérieurs. La commune souhaite ainsi donner de la structure au centre du village d’Havelange tout en préservant et protégeant la nature et le vivant.

82 720 € seront consacrés à la commune de Profondeville afin de restaurer le maillage écologique via le développement de 8 "noyaux" de biodiversité. En ce qui concerne la commune de Rochefort, un renforcement et une restauration du maillage vert et bleu entre Préhyr, les berges de la Lomme et le parc des Roches sont prévues pour la somme de 540 283 €.

À Yvoir, le centre-ville va être végétalisé grâce à 359 883 €.

Ces projets ont été pensés à double sens, tant pour le bien-être de l’environnement que pour celui des citoyens.