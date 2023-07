Le film "Taxi Driver" projeté à Namur : Robert De Niro, le culte dans son taxi

Le ciné-club Studio 5, dont la programmation 2023 met à l’honneur les acteurs, ne pouvait pas passer à côté de cette performance magistrale. Taxi Driver sera diffusé ce mardi 25 juillet au Delta à Namur. Un film à voir absolument. On vous dit pourquoi.

Le trauma de la guerre

Sorti en 1976, soit trois ans après le retrait des troupes américaines au Vietnam, Taxi Driver est l’un des premiers films à aborder la thématique du traumatisme d’après-guerre et la difficile réinsertion des soldats revenus du front.

Paumé, Travis n’a goût à rien. Quand il n’est pas à bord de son taxi, il passe son temps à jouer avec des armes ou à épier Betsy (Cybill Shepherd), une militante politique un peu coincée. Elle le remballe dès leur premier rencard en découvrant que le taximan lui a fixé rendez-vous dans un cinéma pour adultes. Surtout, Travis se sent investi d’une mission: sauver une jeune prostituée (Jodie Foster, 12 ans !) des griffes de son maquereau (Harvey Keitel). Une obsession qui culmine dans une scène finale d’une rare violence pour l’époque. La couleur rouge du sang a été atténuée pour éviter le couperet de la censure et lors de sa sortie en France, le film a été interdit aux moins de 18 ans.

New York sale et pesante

Le terrain de jeu de Travis est New York. Plus qu’un simple décor, il s’agit d’un élément qui définit le film. Initialement, le torturé scénariste de Taxi Driver, Paul Schrader, imaginait pourtant Los Angeles comme théâtre de l’intrigue. Scorsese le New-Yorkais (tout comme De Niro d’ailleurs) l’en dissuadera… mais pas parce qu’il avait en tête de plébisciter sa ville. Que du contraire. Taxi Driver est aux antipodes de la carte postale idyllique qui fait rêver. Le tournage a lieu pendant la grève des éboueurs. Un hasard qui fait écho au ressentiment qu’entretient l’antihéros envers la "Grosse pomme". Une ville qu’il considère comme sale et qui, selon lui, doit être nettoyée de la criminalité qui la gangrène.

L’ambiance du film, pesante, est renforcée par la formidable bande-son de Bernard Herrmann. Pour son ultime partition (il décédera avant la sortie du film), le compositeur fétiche d’Alfred Hitchcock s’essaye au jazz symphonique.

Une Palme mais pas d’Oscar

Quarante-sept ans après, Taxi Driver est considéré comme un chef-d’œuvre absolu et l’un des films emblématiques du Nouvel Hollywood, ce courant cinématographique qui a vu de jeunes cinéastes américains (Coppola, Friedkin, Lucas,…) s’affranchir du diktat des grands studios. Le film a décroché la Palme d’or au Festival de Cannes en 1976 et a comptabilisé quatre nominations aux Oscars l’année suivante. Mais aucune pour Scorsese. De Niro a quant à lui échoué à ramener la statuette de meilleur acteur à la maison. Cela sera chose faite quatre ans plus tard avec son incarnation du boxeur Jake LaMotta dans Raging Bull. Mais son film coup de poing reste sans conteste Taxi Driver.

Ce mardi 25/7 à 20h au Delta (salle Médiator). PAF: 6 €/réduction pass Delta. Le film est projeté en VO sous-titrée.