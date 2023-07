Sécheresse de la Lesse: un seul parcours kayak reste praticable, le 12 km au départ de Gendron

Si la Basse-Lesse reste un des deux seuls cours d’eau wallons (avec une petite partie de l’Amblève) accessibles aux kayaks , la section entre Houyet et Gendron est interdite. Depuis le 15 juillet, et jusqu’à nouvel ordre (et nouvelles précipitations) de la cellule sécheresse de la Région wallonne, les parcours kayaks de 21 km et 9 km au départ de Houyet sont suspendus. Reste le 12 km au départ de Gendron et avec Anseremme comme terminus. Soit environ 2 h 30 d’efforts.