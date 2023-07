Floreffe: après le succès de la marche-chevauchée gourmande, il reste des places pour les stages des Compagnons des Prés

"C’est comme ça partout, explique Donatienne De Ruette, hippothérapeuthe et directrice de l’ASBL Les Compagnons des Prés. Le rythme scolaire a été changé, les vacances sont plus courtes." Et à l’heure où les stages d’été, proposés aux 3-12 ans ont commencé sur les hauteurs de Floreffe, à Robersart, ils n’affichent pas complet, comme ils pouvaient l’être les années précédentes. "Là, tous les enfants se retrouvent en camp scout ou en plaine. Après quoi, arrivent les vacances ensemble en famille. Puis, le télétravail a changé la donne, je pense, permettant aux parents de travailler à domicile tout en gardant un œil sur les plus grands, sans avoir besoin de leur trouver une occupation. "