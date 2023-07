Immobilier : les transactions et le prix moyen des maisons en baisse en provinces de Namur et de Luxembourg

Malgré une remontée en juin (+5,5 % par rapport au même mois en 2022), les transactions immobilières au niveau national ont terminé ce premier semestre 2023 dans le rouge (-4,2 % par rapport au premier semestre 2022), plombées notamment par les chiffres de janvier (-10,5 %), février (-10,4 %) et mai (-6 %). Ventilées par régions, ces données indiquent une plus forte baisse en Flandre (-5,9 %) qu'à Bruxelles (-3,7 %) et en Wallonie (-1,1 %). Le Hainaut tire par ailleurs son épingle du jeu (+3,1 % par rapport au premier semestre 2022) en enregistrant la seule progression des ventes parmi les provinces wallonnes, alors que la province de Luxembourg dégringole de 7,9 %. Se situent entre elles le Brabant wallon (-3,8 %), la province de Liège (-1,8 %) et celle de Namur (-0,6 %).

Quant au prix moyen des maisons, il affiche une légère baisse (-0,3 %) par rapport à la moyenne annuelle 2022 au niveau du pays, pour un montant de 320.937 euros. En ce qui concerne les régions, la baisse est de 1,4 % en Wallonie et de 4,1 % dans la région capitale, avec des montants de respectivement 236.148 et 536.712 euros. La Flandre affiche quant à elle une augmentation des prix de 1,7 %, pour une moyenne de 356.863 euros la maison.

C’est dans le Brabant wallon que la plus forte diminution du prix des maisons (-2,4 %) a été constatée en Wallonie, bien que cette province reste la plus chère de la région avec une moyenne de 411.645 euros pour une acquisition, loin devant la province de Luxembourg (274.063 euros, -0,4 %), de Namur (237.983 euros, -1,1 %), de Liège (225.023 euros, -0,4 %) et du Hainaut (193.157 euros, -0,6 %).

A contrario, le prix moyen des appartements a, lui, augmenté en Belgique.